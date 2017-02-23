奧塞旋風！《拾穗》等名作4月襲台
曾在台灣掀起「印象派旋風」的奧塞美術館藏，4月將再度登台，包括米勒的《拾穗》、雷諾瓦的《彈鋼琴的少女》，睽違10、20年再度造訪台灣，在國立故宮博物院舉辦「印象．左岸：奧塞美術館30週年大展」當中亮相。
總計69件奧塞館藏之世紀名作來台，總保值超過4億歐元（約新台幣150億），其中，米勒《拾穗》、梵谷《午睡》兩幅畫作保金分別達6000萬歐元，顯見重要性。
「印象．左岸」由故宮與時藝多媒體聯合主辦，奧塞美術館策展，適逢奧塞建館30週年，這座曾被譽為「歐洲最美博物館」，從超過1000件的經典收藏當中精選出69件巡迴，包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等49位名家經典。
「印象．左岸」今舉辦宣告記者會，故宮院長林正儀表示，奧塞巡迴展亞洲原只規劃韓國一站，在我方極力爭取之下，才又增加台北一站。中國時報副社長張景為表示，奧塞美術館藏之印象派作品，即使在台灣也是老少能詳，「這次展覽可親睹真跡」。法國在台協會主任紀博偉出身巴黎，他提及奧塞是法國最重要的美術館之一，1848年至1914年為館方重點收藏，每年吸引超過350萬名旅客參訪，也是台灣人到巴黎必訪景點之一，現在無須到巴黎，也能在台北看到印象派經典。
「印象．左岸」主要贊助為中國信託金融控股公司，力晶文化基金會擔任公益贊助，4月8日起在故宮圖書文獻大樓登場，展至7月24日。
「印象．左岸」亞洲僅巡迴首爾及台北兩站。超值早鳥票250元（原價350元）優惠僅10天，2月24日起於Yahoo奇摩超級商城、Gomaji販售至3月5日。本展由中國信託商業銀行贊助，為回饋卡友，展覽期間只要刷中國信託信用卡，除可享購票9折、紀念品95折優惠，還可再享最高20％紅利點數折抵回饋，民眾不用飛巴黎，就能與經典大師邂逅台北。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範