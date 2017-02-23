奧塞旋風！《拾穗》等名作4月襲台

尚-法蘭斯瓦．米勒1857年的《拾穗》，為米勒最著名代表作、奧塞美術館鎮館之寶，4月將再度來台，保險金額高達6000萬歐元，本次兩幅最高額保金作品其一。（故宮提供）

奧古斯特．雷諾瓦1892年的《彈鋼琴的少女（鋼琴前的少女）》，是奧塞美術館藏品中，相當受民眾歡迎的畫作，睽違20年再度來台展出。（故宮提供）

曾在台灣掀起「印象派旋風」的奧塞美術館藏，4月將再度登台，包括米勒的《拾穗》、雷諾瓦的《彈鋼琴的少女》，睽違10、20年再度造訪台灣，在國立故宮博物院舉辦「印象．左岸：奧塞美術館30週年大展」當中亮相。

總計69件奧塞館藏之世紀名作來台，總保值超過4億歐元（約新台幣150億），其中，米勒《拾穗》、梵谷《午睡》兩幅畫作保金分別達6000萬歐元，顯見重要性。

「印象．左岸」由故宮與時藝多媒體聯合主辦，奧塞美術館策展，適逢奧塞建館30週年，這座曾被譽為「歐洲最美博物館」，從超過1000件的經典收藏當中精選出69件巡迴，包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等49位名家經典。

「印象．左岸」今舉辦宣告記者會，故宮院長林正儀表示，奧塞巡迴展亞洲原只規劃韓國一站，在我方極力爭取之下，才又增加台北一站。中國時報副社長張景為表示，奧塞美術館藏之印象派作品，即使在台灣也是老少能詳，「這次展覽可親睹真跡」。法國在台協會主任紀博偉出身巴黎，他提及奧塞是法國最重要的美術館之一，1848年至1914年為館方重點收藏，每年吸引超過350萬名旅客參訪，也是台灣人到巴黎必訪景點之一，現在無須到巴黎，也能在台北看到印象派經典。

「印象．左岸」主要贊助為中國信託金融控股公司，力晶文化基金會擔任公益贊助，4月8日起在故宮圖書文獻大樓登場，展至7月24日。

「印象．左岸」亞洲僅巡迴首爾及台北兩站。超值早鳥票250元（原價350元）優惠僅10天，2月24日起於Yahoo奇摩超級商城、Gomaji販售至3月5日。本展由中國信託商業銀行贊助，為回饋卡友，展覽期間只要刷中國信託信用卡，除可享購票9折、紀念品95折優惠，還可再享最高20％紅利點數折抵回饋，民眾不用飛巴黎，就能與經典大師邂逅台北。

(中時)