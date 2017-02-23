中市鄰里交通整體改善計畫獲道安創新貢獻獎

台中市副市長林陵三表示，標線行人行道的劃設應符合需求，加強與民眾溝通，充分了解居民需求。（盧金足攝）

為建立以人為本的交通環境與鄰里友善空間，台中市政府推動鄰里交通整體改善計畫，針對停車管理、人行空間等項目進行改善。目前已完成50處標線型人行道，各區至少完成1處，總改善長度將近1萬公尺；獲市府考核小組肯定，創新作為也勇奪交通部105年度「道安創新貢獻獎-交通工程組」第一名榮譽。

研考會今天在道安會報進行「台中市政府執行鄰里交通整體改善105年度考核報告」時表示，台中市與台北市為全國最先推動鄰里交通整體改善計畫的縣市。

台中市政府更打破傳統，採由下而上方式進行交通改善，由各地里長或社區學校提出需求，再由警察局清除道路障礙，建設局協助更新路邊側溝與路面養護，再由交通局進行劃設標線型人行道；如此創新的做法更獲得交通部105年度「道安創新貢獻獎-交通工程組」第一名榮譽。

為了解105年度鄰里交通整體改善計畫辦理成效，市府組成考評小組，日前由市府首長擔任正副召集人，邀集專家學者、媒體代表、地方里長擔任考核委員，抽查標線型人行道辦理成效，委員均一致肯定。

考核委員認為，劃設標線型人行道須貫徹需求導向，在學校附近劃設標線型人行道，讓學生上下課更加安全，發揮很大功效；而老街平整度施作不容易，可學習德國作法加強連貫性，擴大成為完整的體系。

不過，針對標線行人行道的畫設方式，各里有些許差異，有委員建議，在交通部提供統一標準前，標線行人行道外側繪設以黃線為原則、紅線為例外，增加夜間停車便利性；交通局則將函文建請交通部訂定統一準則。

副市長林陵三表示，營造人車安全的人本空間，為政府重要的政策，未來應由交通局與區公所為主，會同其他單位落實；由於標線行人行道之劃設應符合需求，「由下而上」匯集意見，建議加強與民眾溝通，以充分了解居民需求。

(中時)