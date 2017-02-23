不被困境打倒 展望會資助童苦讀出頭天

小強（左）不畏逆境，在展望會資助下，苦熬出頭天。（柯宗緯翻攝）

今年22歲的小強（化名）是家中的獨生子，一家三口原本過著平凡且幸福的生活，不料，小強爸爸在民國89年遭遇一場重大車禍，造成左手手臂截肢，右手也僅剩3支手指頭，為了扛起一家經濟重擔，小強爸爸仍不斷積極地尋找工作機會，無奈卻因肢體上的缺陷而四處碰壁，目前小強父母一同經營煎餃攤，靠著微薄的營收及低收入戶補助勉強維持生計。

小強一家居住在一個老舊的公寓裡，為了節省生活開銷，盛夏裡只能靠一台殘破的電風扇消暑，而天冷時就一家人依偎在一起取暖過冬，整個家裡面最值錢的物品就是小強考上大學時，父母親買給他的桌上型電腦。成為台灣世界展望會的資助童後，透過助學金的提供，讓小強能夠穩定就學，不必擔心每學期學費的著落，而小強也非常爭氣地考上國立大學機械系，努力苦讀了四年，今年將以畢業生代表的身份上台致詞。

小強說：「感謝展望會一路陪伴著我完成大學學業，每當我在求學過程中遇到挫折時，我知道在我的身後總是有一股強大的力量，為我撐起即將倒塌的天空，使我在貧困的環境中還能安穩就學至今，也讓我在成長的歷程裡越挫越勇。」

小強的社工員依婷則表示，在展望會服務4年多以來，接觸過不少出身貧困的孩子，他們大多數都不敵現實生活的壓力，為了能夠提早就業而選擇職業學校，甚至有些孩子國中畢業之後便停止求學；但是小強有著一股不向命運低頭的勇氣，憑著過人的毅力與堅持，使他在課業上的表現特別優異，同時也讓他有勇氣朝夢想一步步邁進。

定期捐款「助學行動」 幫助國內經濟弱勢孩童上學路不中斷在貧富差距日益擴大的台灣，其實仍有許多像小強一樣的孩子正為了自己的求學路掙扎著，但往往為了家中經濟需求的急迫性，而必須放棄升學提早進入就業市場，針對這樣的貧困學子們，台灣世界展望會在每學期開學前發放助學金，幫助弱勢家庭學齡童安心求學，不致因為經濟景況而耽誤學習時程。

台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，每一個孩子就代表一個希望，幫助孩子們接受教育也等於幫助整個國家社會未來的發展，台灣世界展望會「助學行動」除助學金發放之外，另外也在社區成立學生中心，以及大專生教育促進扶助等方案，使弱勢貧童也能獲得相同的學習資源，擁有平等的學習機會。

希望各界踴躍加入捐款人的行列，每月定期捐款2,000元支持「助學行動」，支持孩子們的上學路，捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「國內助學行動」，更多相關資訊請洽07-722-3608#66。

(中時)