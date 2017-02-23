南和興產捐監視器維修費 三民一分局長致感謝狀
在去(105)年高雄市相繼遭遇莫蘭蒂及玫姬颱風肆虐，三民第一分局所轄路口監視器遭嚴重損壞，監視器妥善率下滑至4成左右，路口監視器之妥善率，不僅影響治安單位於建立社區防衛機制、偵辦案件、交通違規取締等勤務作為，更攸關民眾治安交通安全與權益之保障。
因應高市因風災致監視器損壞嚴重，且維修廠商的工班人力無法全面維修之困境，警察局局長陳家欽號召各分局全面動員，自行自主維修，於最短時間內升本市監視器妥善率。
三民第一分局除推動自主維修外，也獲得轄內大型企業南和興產股份有限公司的支持，本於共同維護轄區交通治安之心，拋磚引玉，主動捐贈本分局監視器維修經費新台幣三十萬元，對提升監視器妥善率發揮極大效益。昨(22)日，特由分局長戴台捷帶領分局相關人員，親至南和興產股份有限公司致謝，並頒贈感謝狀予總經理雷吉.麥當勞博士。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。