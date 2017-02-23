南和興產捐監視器維修費 三民一分局長致感謝狀

南和興總經理 雷吉.麥當勞捐贈監視器維修費，三民一分局長戴台捷（右）代表致謝。（柯宗緯翻攝）

在去(105)年高雄市相繼遭遇莫蘭蒂及玫姬颱風肆虐，三民第一分局所轄路口監視器遭嚴重損壞，監視器妥善率下滑至4成左右，路口監視器之妥善率，不僅影響治安單位於建立社區防衛機制、偵辦案件、交通違規取締等勤務作為，更攸關民眾治安交通安全與權益之保障。

因應高市因風災致監視器損壞嚴重，且維修廠商的工班人力無法全面維修之困境，警察局局長陳家欽號召各分局全面動員，自行自主維修，於最短時間內升本市監視器妥善率。

三民第一分局除推動自主維修外，也獲得轄內大型企業南和興產股份有限公司的支持，本於共同維護轄區交通治安之心，拋磚引玉，主動捐贈本分局監視器維修經費新台幣三十萬元，對提升監視器妥善率發揮極大效益。昨(22)日，特由分局長戴台捷帶領分局相關人員，親至南和興產股份有限公司致謝，並頒贈感謝狀予總經理雷吉.麥當勞博士。

(中時)