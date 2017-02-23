一日遊限駛400km 每人團費最多將上漲500元

觀光局公布八項新規定，一日遊行程最多將上漲500元。（中時資料照／李鋅銅攝）

觀光局23日晚間制定一日遊行程的八項規定，今天函送旅遊業各公會。旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示將會配合，其中行車距離放寬到平地400公里、山區300公里，業者都覺得適當；可使行程安排有彈性，如果里程再延長，司機工時也會超過而不可行。

旅行社責任險由每人200萬提升到500萬元，預估會增加幾十元的成本，將反映在團費上。而司機的工時、駕駛時間、休息時間必須落實來保安全，旅行業也相當支持。

燦星旅遊表示，目前一日遊產品都已下架，但有些是之前已經賣出去了，所以二二八連續假期所出的團將改為雙遊覽車接駁，費用自行吸收，但接下來的一日遊最多可能會因此而上漲500元。雄獅旅遊因為用雙駕駛或其他交通工具來接駁，大約會貴三成，新產品近日內重新上架。

大致上來看，一日遊產品平均約1000元，行程較長者可能上漲3至5成左右。主要增加的成本包括替換駕駛或雙巴士、保險費、其他接駁工具（火車、高鐵等）。里程較短的一日遊因為沒有替換駕駛、接駁工具的問題，增加的只有保險費這一項，大概僅漲一成。

(中時)