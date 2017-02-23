一日遊限駛400km 每人團費最多將上漲500元
觀光局23日晚間制定一日遊行程的八項規定，今天函送旅遊業各公會。旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示將會配合，其中行車距離放寬到平地400公里、山區300公里，業者都覺得適當；可使行程安排有彈性，如果里程再延長，司機工時也會超過而不可行。
旅行社責任險由每人200萬提升到500萬元，預估會增加幾十元的成本，將反映在團費上。而司機的工時、駕駛時間、休息時間必須落實來保安全，旅行業也相當支持。
燦星旅遊表示，目前一日遊產品都已下架，但有些是之前已經賣出去了，所以二二八連續假期所出的團將改為雙遊覽車接駁，費用自行吸收，但接下來的一日遊最多可能會因此而上漲500元。雄獅旅遊因為用雙駕駛或其他交通工具來接駁，大約會貴三成，新產品近日內重新上架。
大致上來看，一日遊產品平均約1000元，行程較長者可能上漲3至5成左右。主要增加的成本包括替換駕駛或雙巴士、保險費、其他接駁工具（火車、高鐵等）。里程較短的一日遊因為沒有替換駕駛、接駁工具的問題，增加的只有保險費這一項，大概僅漲一成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。