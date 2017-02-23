空拍機侵入鐵道 民航局建議從寬解釋鐵路法開罰
上周六台鐵慶祝山佳新站完工，請出古董CK124蒸汽火車頭從樹林開到山佳，但近日網友在臉書社團「蒸氣火車分享團」PO出以空拍機拍攝CK124的行駛影片，目擊者也指出，該空拍機當天已入侵軌道區上空，若掉落恐影響行車安全。除了鐵道迷呼籲台鐵應加強勸導，民航局也建議台鐵可用《鐵路法》從寬解釋，對無人機入侵軌道開罰。
依據當日 CK124 10點3分從樹林開行，10點12分到山佳，又該影片在南樹林站拍攝，所以拍攝時間應落在10:10分左右。
台鐵表示，空拍機若掉落在集電弓、電車線上，可能形成電弧，導致短路，甚至扯掉電車線，造成電車停駛，且空拍機掉落位置若橫跨兩軌，可能造成軌道電路短路，影響號誌系統。
台鐵指出，雖然火車頭都裝有排障設施，若發現有空拍機墜落軌道，可即時掃除。但列車急駛中若剛好撞到急墜的無人機，還是可能造成車窗玻璃破碎。但台鐵目前尚未有針對對無人機入侵軌道開罰的規定，將與鐵警合作多勸導。
資深空拍迷劉先生指出，無人機價格愈見便宜，很多人當玩具，沒有正確觀念，台鐵電車線高達25000伏特，恐會造成空拍機指南針與控制失聯，輕則自毀，重則影響行車安全。
劉姓玩家建議，鐵路局應加強宣導，非經申請、控管，不得任意於區線路上操作無人機。台鐵甚至可購入無人機干擾槍，必要時以安全為由拉下無人機，並與鐵警協調，以法令開罰。
民航局飛航標準組組長林俊良則建議，儘管納管無人機的專法通過前，舊法未明確定義可罰無人機，但可比照民航局從寬解釋《民航法》中限制異物入侵禁航區，就包括無人機，國防部也透過《要塞堡壘地帶法》，限制無人機入侵軍事基地，就可對無人機開罰。《鐵路法》中也有類似規定。
台灣高鐵也曾遭遇空拍機掉落軌道，高鐵公司表示，如空拍機入侵高鐵路權範圍（含軌道、場站設施等區域），玩家恐違反公共危險罪，高鐵一旦發現，將立即通知保全及鐵路警察勸離，呼籲玩家操作空拍機時，務必遠離高鐵路權範圍。
目前民航局已將在《民航法》中增設「遙控無人機專章」的草案送交通部審查，草案規定250克以上無人機就要註冊，並觀看教學影片，教導安全使用觀念。另外，操作商業用空拍機要考證照，飛越人群上空也要經申請。
草案中也規定由地方政府劃定禁飛區，就可劃入雙鐵軌道為禁飛區，遙控無人機飛越須經申請，由地方政府及民航局審核、同意。資深空拍迷也認為，包含教育安全觀念、考證照，及明確訂出申請辦法等，都有助降低風險，交通部應儘速通過專法納管。
(中時)
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