中市役男入營 民政局長籲「七不四要」拒毒害

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台中市海軍艦艇兵第728梯、海軍陸戰隊第806梯役男今天入營，民政局長蔡世寅勉勵役男在服役期間，務必要做到台中市役男「七不四要」入營原則。（圖／台中市府提供）

近日有營區傳出官兵涉毒，台中市府民政局長蔡世寅今天（23日）在海軍艦艇兵第728梯、海軍陸戰隊第806梯役男入營時，特別提醒役男，除應遵守台中市役男入營原則「七不四要」外，更應拒絕毒害，珍惜身心健康。

台中市海軍艦艇兵第728梯、海軍陸戰隊第806梯役男今天入營，蔡世寅勉勵役男在服役期間，務必要做到台中市役男「七不四要」入營原則，即不打架、不睹博、不吸毒、不借錢、不白目、不洩漏軍機、不酗酒、要戒除壞習慣、要對自己有信心、要看重自己、要放眼未來。

由於傳出有營區官兵涉毒，蔡世寅向役男發出警語，近期毒品滲透範圍遽增，新型毒品以不同的包裝方式呈現，對於來路不明的食品，務必提高警覺，避免誤食染上毒癮，傷及身心健康。

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(中時)