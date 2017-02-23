「蛋黃哥」旋風不停歇~滿滿大平台

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新品「蛋黃哥八吋蛋糕-溫泉蛋款」（圖前）、「蛋黃哥六吋蛋糕-發呆款」（圖後）2月25日起全台門市同步供應，售價依序為620元／8吋、500元／6吋。（圖片提供／85°C）

連鎖咖啡品牌85°C先前推出2波蛋黃哥聯名系列蛋糕，造成門市搶購熱潮，更成為社群網站臉書及IG必備打卡小物，此次再度推出「蛋黃哥六吋蛋糕-發呆款」及「蛋黃哥八吋蛋糕-溫泉蛋款」，2月25日起全台門市同步販售，兩款蛋糕全台限量4萬個，數量有限售完為止。

「蛋黃哥六吋蛋糕-發呆款」以香草戚風蛋糕為基底，加入原味、櫻桃口味鮮奶油及雙莓果醬製作，鮮黃色蛋糕外皮搭配立體蛋黃哥造型公仔，逗趣可愛;另一款「蛋黃哥八吋蛋糕-溫泉蛋款」內餡加入香甜牛奶布蕾與芒果慕斯，入口芒果微酸口感與牛奶濃郁香氣在口中混合，酸甜好滋味。

(中時)