立榮航金門-馬公航線 4月1日開航

立榮航空金門－馬公航線將於4月1日開航，每周提供3班的飛航服務，預定於2月24日上午8點開始接受各通路的訂位及開票，該航線開航除方便澎湖及金門民眾往返兩地的空中交通外，也將讓「立榮金廈一條龍」的旅遊行程更加豐富。

立榮航空表示，金門－馬公航線開闢後，立榮航空國內航線將達到17條，是各航空公司之冠，未來金門－馬公航線經營策略，將運用串起兩個離島的空中交通服務優勢，延伸「立榮金廈一條龍」電子套券服務，讓澎湖民眾可以經金門「立榮金廈一條龍」往返澎湖與廈門、泉州，也有利於吸引陸客經由金門來到澎湖，多元的旅遊選擇將有助於活絡澎湖及金門兩地的旅遊市場。

立榮航空金門－馬公航線每周3班，逢周一、四、六以ATR72-600機型飛行，提供70個經濟艙座位數，飛航時間是金門13:30起飛／馬公12:10降落；馬公14:50起飛／金門15:30降落。

立榮航空為慶賀金門－馬公航線的開航，將推出網路限量優惠票價，單程只需1,265元起，旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort等通路一次完成訂位購票。

在自由行產品方面，立榮航空與旅遊業者共同推出超值方案，由澎湖出發前往金門的立榮假期，3天2夜機加酒套裝行程，每人只需4,750元起，另贈送金門觀光護照；由金門出發前往澎湖的立榮假期3天2夜機加酒套裝行程，每人只需4,950元起，另贈送白灣餐廳餐飲兌換券。此外針對台灣本島出發民眾，也將規畫「雙五星饗宴」跳島遊，入住金門昇恆昌金湖大飯店與澎湖福朋喜來登酒店等五星級飯店。

此外，「立榮金廈一條龍」也針對往返澎湖與大陸的民眾推出超級優惠價，每套只需2,017元起，內容包含金門－馬公機票、金門機場至水頭碼頭接駁、水頭碼頭至廈門五通碼頭或泉州船票，優惠活動即日起至2017年6月30日止。

(工商)