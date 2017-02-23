助弱勢生向學 興大啟動「興翼計畫」

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幫助經濟弱勢學生，中興大學與企業界合作推出「興翼計畫」，今天正式啟動。（林欣儀攝）

為提升弱勢學生進入國立大學的機會，國立中興大學106學年起推出「興翼計畫」，只要符合中低收入家庭等資格，即可以較低分的學測成績申請系所，校方並與企業合作補助每年10萬元獎助學金。

中興大學校長薛富盛指出，「興翼計畫」分為招生與獎助學金兩部分，在招生方面，只要學測成績在均標以上，且符合低收、中低收、特殊境遇家庭或高中校長證明為經濟弱勢的資格，就可申請商管、理工或農學、獸醫等科系，今年共釋出22個名額。

薛富盛表示，為幫助弱勢學生，透過興翼計畫申請者只需成績與書面審核，不但報名費降低至300元，且每次可選填3個志願，大幅減低學生報考的負擔，因近年來貧富差距拉大、經濟弱勢族群增加，盼透過此計畫幫助弱勢學生專心向學。

而在獎助學金部分，校方與合盈光電、大江生醫、精湛建設等多家企業合作，目前已募得500多萬款項，首年將選出8名學生、每年提供10萬元助學金，希望藉此確保弱勢學生生活無虞，可專心學習，不必打工支付生活所需。

就讀興大歷史系二年級的葉耕呈說，家裡經濟仰賴父親打零工與母親在市場兼職維持，興翼計畫可幫助學生專心於學業，幫助他們未來有翻轉家庭經濟的機會。

(中時)