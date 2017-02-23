下一部片 魏德聖：400年前台灣歷史

我要評比

導演魏德聖今天透露，下部片計劃拍攝 400 年前的台灣歷史，更希望在台南打造荷據熱蘭遮城的場景。

魏德聖今天以父親名義，捐贈 100 支護目鏡給台南市立安南醫院，且感謝院方支持他的新作「五十二赫茲． I Love you 」。

媒體詢問下一部片的計畫，魏德聖說，已擬定要拍攝 400 年前的台灣歷史，劇本 10 多年前就寫好了，下部片的計畫應該是它了。

魏德聖也直言資金、拍攝團隊尚未定案，初估資金上看新台幣 10 億元，超過「賽德克巴萊」。

他說，下一部片應會以台南為主場景，只是安平古堡和荷據熱蘭遮城有很大差異，他計劃重新打造一座，展現荷據風光。1060223

(中央社)