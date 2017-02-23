金正男案升高緊張 大馬可能驅逐北韓使

我要評比

資深政府官員說，馬來西亞正考慮驅逐北韓駐吉隆坡大使，或關閉馬來西亞在北韓的大使館。兩國關係因北韓領導人金正恩的兄長金正男暗殺案，升高緊張。

46歲金正男2月13日在吉隆坡國際機場遇刺，他當時準備登機飛到澳門，大馬警方認為是他是遭快速發揮作用的毒藥毒殺。金正男與家人流亡澳門，受北京政府保護。

北韓大使上週說，北韓「不相信」馬來西亞對本案的調查，還指控大馬「與外來勢力勾結」，婉轉地指涉敵對南韓。

路透社報導，熟知內情的馬來西亞資深官員說，北韓大使姜哲（Kang Chol，音譯）的談話激怒馬來西亞，大馬政府預備做出回應，包括將姜哲列為「不受歡迎人物」。

那會是馬來西亞對一名外國外交官最嚴厲的舉措，意味著姜哲必須離境。

消息人士說，馬來西亞也考慮其他選項。馬來西亞至今是少數與孤立的北韓維持友好關係的國家之一，現在可能關閉在平壤的大使館，或取消北韓人免簽待遇。

消息人士又說，如果北韓批評不休，恐將切斷所有外交和貿易關係。

另外，根據法新社，調查金正男暗殺案的馬來西亞警探今天承認，目前通緝北韓大使館二等秘書玄光成（Hyon Kwang Song，音譯），但除非他自願，要不然警方無法約談他。

全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）說：「我們將遵守豁免權，我們不能進大使館。」

調查本案警方將涉嫌嫌犯範圍縮小至8名北韓人。（譯者：中央社羅苑韶）1060223

(中央社)