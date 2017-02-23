雄獅3/1起 旅責險提高至500萬

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蝶戀花旅行社發生國道嚴重翻車意外後，雄獅旅行社日前率先實施替代駕駛，今天再做表率，宣布3月1日起，將1日遊旅行社責任保險從新台幣200萬元提高到500萬元。

雄獅旅行社發言人游國珍說，為強化旅客行程安全及提升台灣旅遊品質，雄獅旅遊集團自3月1日（出發日）起，所有台灣境內旅遊，包含國民旅遊、入境旅遊、台灣離島旅遊等，旅行社責任保險保額從觀光局規定的基本門檻200萬元，提高為新台幣500萬元。

另外，意外醫療保險保額也將最低門檻3萬元，提高為20萬元，加強對參團旅客的旅遊權益保障。

游國珍說，替代駕駛措施大約增加成本2至3成，若加上旅責險與意外醫療保額提高，成本增加將超過3成，但對消費者保障更大，是好事。1060223

(中央社)