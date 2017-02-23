兄弟今晚打古巴 年輕球員主戰

中信兄弟美籍總教練史耐德。(資料照，周鎮宇攝)

經典賽古巴隊來台最後一場熱身賽，今天(23日)在台中洲際棒球場交手中信兄弟，兄弟排出洋投艾迪頓掛帥，打線則由「恰恰」彭政閔領軍，搭配年輕球員，依兄弟總教練史耐德(Cory Snyder)的想法，此戰希望讓每位球員都有機會上場，除了要盡力贏球，也期待球員能享受比賽。

兄弟隊史首度有機會對戰古巴國家隊，但陣中多名主力球員包括林智勝、蔣智賢、陳鴻文等人已隨中華隊赴日，無法參與這場比賽，兄弟打線多以年輕球員為主，先發洋投艾迪頓則是預計投2局。

雖然非最佳陣容迎戰，史耐德表示：「只要來到球場上，就是想要贏球。」同時也希望藉由這場和古巴隊的交手，把前幾周在春訓做的準備表現出來，並預計採與近期自辦熱身賽同樣的方式，先發球員打完2個打席，或守備守完5局後退場，讓每位球員都有機會上場。

兄弟近期的熱身賽中，都讓年輕球員有更多上場機會，此戰也依同樣模式，史耐德說：「想讓年輕體驗在自己主場比賽的感覺，如果他們季中有機會在這裡出賽，表現也會比較自然一點。」而因史耐德今年才開始接掌兄弟兵符，他也透過把球員不同位置，觀察他們如何發揮。

中信兄弟先發打線

第1棒 中外野手 陳子豪

第2棒 游擊手 吳東融

第3棒 左外野手 林書逸

第4棒 指定打擊 林王啟瑋

第5棒 一壘手 彭政閔

第6棒 二壘手 潘萣翔

第7棒 三壘手 曾陶鎔

第8棒 右外野手 詹子賢

第9棒 捕手 陳家駒

先發投手 艾迪頓

古巴先發打線

第1棒 中外野 桑托斯

第2棒 游擊手 阿亞拉

第3棒 指定打擊 阿拉爾孔

第4棒 一壘手 薩維德拉

第5棒 三壘手 賈西亞爾

第6棒 二壘手 貝尼特斯

第7棒 捕手 魔力宏

第8棒 左外野 梅薩

第9棒 右外野 塞佩達斯

先發投手 布蘭柯

(中時電子報)