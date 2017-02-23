大賣場購物遭誣陷偷竊 男怒告求償遭駁回

2013年11月，張姓男子與妻子、女兒到北市內湖區一間大賣場購物，從貨架上拿一只無線耳機放在推車上，離去時，賣場吳姓員工指控他用外套蓋住，拆開外包裝偽裝是舊品，涉嫌竊盜，同時報警處理，但檢方偵查後以罪證不足，處分不起訴，張覺得在眾目睽睽下被栽贓，控告吳姓員工和大賣場妨害名譽，並求償150萬，士林地院判決，賣場職員本於職責，而他的行為確會造成誤會，並非故意陷人於罪，駁回張的請求。

張姓男子主張，他身上價值2999元的無線耳機，出現雜音，事發當天在賣場購物，打算結束後送去代理商維修，卻遭到吳姓職員指控，他將貨架上的耳機放在購物車，再用外套蓋住，破壞外包裝丟棄在垃圾桶內，害他當場被員警以現行犯上銬押上警車，妻子、女兒還有其他顧客都在旁看到，他顏面盡失，倍感羞辱。

但賣場人員主張，張姓男子還刻意丟棄外包裝，離去時，工作人員還主動詢問，是否有物品忘記結帳，他都沒有拿出來，賣場並拿出監視器畫面佐證，但並沒有拍到整個行竊、丟棄外包裝的瞬間，檢察官認為沒有積極證據，處分不起訴。

張以不起訴的理由，認為賣場故意栽贓，控告吳姓員工以及大賣場，須賠償他100萬，以及他妻子50萬精神損害賠償。

但合議庭認為，員工是賣場觀察後，他的動作確實會遭成誤會，員工並不認識張姓男子，兩人無冤無仇，吳執行職務依正常程序，依憑合理的懷疑，並無不法侵害張的名譽權。

(中時)