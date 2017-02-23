「雧」景觀裝置 「聲音樹」矗立集集火車站
南投縣集集鎮集集火車站月台區，今天起多了1座「聲音樹」迎賓！鎮公所與民間團體合作，去年9月起在集集國小推動「趨勢青春藝動」計畫，邀藝術家指導學童利用水管為材料、以「集」的古字「雧」為造型，打造互動式傳聲裝置藝術，今天下午揭幕展示、亮眼吸睛！
鎮長陳紀衡表示，由趨勢教育基金會推動的藝動專案，半年前進駐集集鎮兩所學校，現代藝術家蔡坤霖指導集集國小學童以水管為媒材，並收納在地各種生活聲響創作裝置藝術，即起以《火車進站，請駐藝！》創作紀錄展形式，在火車站展示到5月7日。
另有表演藝術家余品潔進駐集集國中，每周陪伴、帶領學子，藉由接觸藝術創作過程，重新認識家園、理解自己，將集集的特色透過藝術演出與更多人分享。
該基金會執行長陳怡蓁表示，國中生部分的演出，將於下個學期結束後驗收成果，並將推出戲劇公演；集集是她的家鄉，希望透過家鄉小朋友接觸藝術的過程，發現更多在地的美好，也讓孩子們的生命更豐富。
《火車進站，請駐藝！》創作紀錄展暨「聲音樹」啟用儀式由陳紀衡、集集國小校長沈春木、集集國中校長林彥良、集集文化所長花潁潔與趨勢教育基金會、台鐵相關人士共同主持，午後揭募，學童們歡欣振奮！
(中時)
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