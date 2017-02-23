保七五大深夜巡邏 救龜一命
保七總隊第五大隊22日深夜巡邏時，發現在苗62線雪霸國家公園管理處入口前的快車道，出現一隻背甲長約35公分的「斑龜」，22日晚間悠悠哉哉爬行，員警擔心斑龜恐遭往來車輛路殺，趕忙下車救龜並帶回大隊安置，今天送交雪管處保育課處理野放。
保七總隊第五大隊表示，目前已知的臺灣原生種淡水龜，共有斑龜、食蛇龜、柴棺龜及金龜等4種，其中除斑龜外，其餘皆已被列入保育類的野生動物；而斑龜屬雜食性且性情溫馴，常棲息在低海拔的水域環境，包括水流較緩的溪流、溝渠、池塘、水庫等處。
斑龜每年在氣溫回暖的春末夏初之際，就進入產卵季，平時生活在水裡，但繁殖期則會到岸邊的沙土產卵；近年來，因淺山的過度開發及外來種入侵等因素，野外已較難看見牠的蹤跡。
警方與雪管處保育人員檢視，這隻斑龜體型很大，背甲長約35公分，是成年的雌龜；龜殼上帶有灰色泥沙痕跡，研判應該是生活在附近溝渠或水塘中的野生龜，應該是想趁夜間覓地產卵繁殖，才會大辣辣的爬到馬路。
警方呼籲，目前時序已進入龜類的繁殖產卵期，各種龜類生物，常會利用夜間爬出覓地產卵，請車輛駕駛人夜間行經郊外，多留意路上的野生動物，避免發生「路殺」的意外；同時，如發現有不法份子獵捕龜類，請踴躍向大隊提出檢舉（電話：037-996700），共同維護台灣的生態及生物多樣性。
(中時)
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