鬧血荒 郵局「捐熱血 郵愛心」號召捐血

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中華郵政公司持續推動捐血活動。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司為呼籲全民熱心捐血，以紓解目前國內血荒，將自3月1日至3月31日舉辦「捐熱血 郵愛心」捐血活動。

活動由中華郵政公司與臺北、新竹、臺中、臺南、高雄及花蓮等六大捐血中心所屬捐血站共同辦理，期盼帶動全國郵政員工及民眾踴躍捐輸，將愛的力量散播出去。

中華郵政公司自民國92年起，持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過27萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲肯定，今年將延續此一善舉。另為表感謝之意，凡參與本活動之捐血人，即可獲贈精美紀念品1份，數量有限，送完為止，歡迎社會大眾踴躍捐輸，行善救人。

(中時)