228連假還沒訂到房？ 墾丁還有位

今年228連假恰巧遇寒流，適合來墾丁避寒，且民宿與飯店目前也還有部分空房，因此墾丁地區業者邀請遊客前來墾丁避冬。（周綾昀攝）

連假出遊小確幸，墾丁訂房還有望！今年228連假，北台灣高溫降7、8度，台灣尾4天中，最高溫還有達27度，顯得適合避寒，因此恆春旅宿業者高聲邀請遊客，假期前2天仍有少數空房，27日訂房未滿，歡迎還沒有訂到房或臨時起意出遊的遊客來玩。

根據中央氣象局資料顯示，隨大陸冷氣團逐漸南下，北部氣溫已逐漸降低，且華南雲雨區東移帶來水氣，天氣將再度不穩定，228連假期間恐又濕又冷，但恆春地區在這4天，最低溫也有19度，最高溫則達27度，較中北部溫暖許多。

恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，228連假25、26日2天，民宿與飯店目前滿房率達95％，可透過電話碰「運氣找機會」，27日則普遍落在60至70％，短程規劃的遊客，現在仍可輕鬆找到落腳處，脫去厚重的外套，來國境之南避寒。

車流部分，枋寮警分局將於往返墾丁、台東觀光必經之路，台1線、台17線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌，另為因應台1線436公里至441公里易壅塞路段，將視當日車流量機動實施調撥車道或車輛分流，也派員視車流狀況，不定時連線警察廣播電台，提供最新路況。

(中時)