嚴防禽流感 台南查獲私宰雞開罰10萬

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台南市傳出禽流感疫情後，市府農業局加強查緝私宰，避免罹病禽肉流入市面。今天上午查緝小組在白河區的山產市場查獲1處禽肉業者違法私宰雞隻，沒入並開罰新台幣10萬元。

台南市政府農業局指出，由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指揮市府各單位組成的「違法屠宰行為聯合查緝小組」，今天上午在白河區山產市場查獲1處販賣禽肉業者違法私宰雞隻。

農業局指出，業者先購買部分合法雞隻屠體，以取得合格屠宰證明；再參雜私宰雞隻屠體販賣，企圖以合法掩護非法。查緝人員除將查獲屠體全數沒入化製銷毀，並依畜牧法對該業者處10萬元罰鍰。

農業局指出，「違法屠宰行為聯合查緝小組」將持續依法查緝違法屠宰販賣等行為，餐飲店家及禽肉販賣業者切勿心存僥倖。另外，也呼籲消費者選購時認明防檢局屠宰衛生合格或CAS標章，不要購買來路不明的禽肉肉品。1060223

(中央社)