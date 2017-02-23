辦外燴沒報備 海霸王挨罰
北市衛生局今年1月查獲海霸王海鮮餐廳，沒有事先報備辦理200人以上外燴，將依法處新台幣10萬元以下罰鍰。
衛生局長黃世傑說，外燴、辦桌相當普遍，以往管理沒有很上軌道，衛生、安全令人擔心；而北市許多春酒尾牙都由觀光旅館、筵席餐廳承辦，多半在活動中心、體育場、機關學校、戶外搭棚進行。
衛生局食品藥物管理處長王明理表示，外燴有半成品、生食、熟食，容易有交叉污染風險，所以要求觀光旅館及20桌以上中式筵席餐廳辦理200人以上外燴，應事先在3天前報備。
王明理說，餐廳報備後，衛生局有3天時間可審核菜單、到現場實地稽核、審查廚師、廚工健檢文件，確保食品安全。5年前有外燴食物中毒的案子，這幾年推行報備後，台北市才沒有。
王明理強調，目前以中式筵席為主，預計年底才會要求西式外燴（buffet）需事先報備。
海霸王表示，訂這場外燴的是熟客，已合作3、4年，往年都是16至18桌，今年在外燴前一天才追加桌數，未來即使桌數未滿20桌，也會自主性申報。1060223
(中央社)
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