登瀛書院將舉辦春祭 頒發清寒優秀學生獎學金

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草屯登瀛詩社社長許賽妍手執魁星筆為民眾開智慧。（楊樹煌攝）

國家三級古蹟草屯登瀛書院為慶祝建院170週年，訂25日舉辦「文昌帝君聖誕春祭暨106年度登瀛書院清寒優秀學生獎學金」頒贈等文化活動；且現場將為民眾開啟智慧、並供應湯圓、麵線、煎菜頭粿等福餐。

今年登瀛書院清寒優秀學生獎學金，共有學校推薦213名學生受獎。而該書院委員莊敏恭亦慷慨解囊，連續三年為獎學金加碼，嘉惠學子。

登瀛書院指出，每年春秋兩祭該院都會恭請「魁星筆開智慧」，為有需求的民眾及學生「開智慧」，該項儀式，已成為該院的特色之一，據經開啟智慧的學生，功課都能有所進步。

所以每年各項考試前夕，考生會送來准考證影本並準備蔥、芹菜、包子、粽子、吉祥花果並圈綁紅紙，奉呈於文昌帝君聖前祈求庇佑，祈求順利登榜，直上青雲。

(中時)