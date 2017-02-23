林威廷敲2安 率富邦悍將勝韓耐克森英雄

林威廷敲雙安，率隊勝韓職耐克森英雄隊。(資料照 謝明祚攝)

富邦悍將23日與韓職耐克森英雄進行熱身賽，開路先鋒林威廷敲2安，貢獻1分打點，率隊以4比2獲勝。

林威廷1局下就擊出安打，隨後靠張建銘2壘安打支援，跑回本壘攻下1分，2局下再擊出1分打點2壘安打。富邦此役第3、7局再各下一城。

富邦悍將此役投手由黃亦志先發，另動用6位牛棚，只有黃亦志第3局與嘉佑第6局各失1分，另4位後援投手張耿豪、張耿豪、賴鴻誠與最後1任投手林羿豪都沒失分。

(中時電子報)