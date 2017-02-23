南投培育原民藝術人才 最高補助150萬
南投縣原住民籍繪畫、雕塑創作者極度稀少，僅仁愛鄉孫明德、信義鄉方光雄等寥寥3、4人，行政院原民會日前公布「培育原住民藝術人才補助計畫」，縣府23日呼籲相關藝術團體及原民朋友關注並把握機會，此計畫最高可補助150萬元，3月底報名截止。
縣府原民局表示，歡迎政府立案的藝術類教育推廣團體踴躍申請，報名相關文件可至原民會全球資訊網最新消息下載。
原民局指出，「培育原住民藝術人才補助計畫」目的是希望藉此建構優質學習環境，拓展藝術文化視野，培養更多優秀藝術人才，進而提升原住民族藝術展演競爭力及人文素質。
計畫實施期程自3月至11月，補助類別包括繪畫、原住民族傳統技藝及其他藝術創作，另涵蓋音樂與戲劇，參與課程原住民需達10人以上。相關企畫審查詳洽計畫連絡人巴唐志強，電話：02-89953129。
(中時)
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