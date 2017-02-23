中市太平警分局打擊演練 結合「假人大挑戰」

中市太平警分局辦快速打擊演練，結合時下流行「假人大挑戰」，檢視操作流程。（陳淑芬翻攝）

台中市太平警分局23日舉辦快速打擊演練，結合時下流行「假人大挑戰」，模擬時間靜止的瞬間，檢視各項操作流程確實性，並拍攝錄影做為基層常年訓練教材，讓演練更有趣味性及教育性。

太平警分局表示，為確保及時遏止突發事件，每月都不定期實施快速打擊演練，今天舉辦快速打擊演練，讓新進人員能熟稔處置流程，特別創意推出時下最夯的「假人大挑戰」，以定格錄影呈現各項處置流程及搜身、逮捕及解送等要領。

太平警分局指出，影像將做為基層常年訓練教材，讓員警熟稔S.O.P操作步驟外，能於緊急狀況發生時加強應變能力，快速遏止不法情事及控制現場狀況。

演練模擬「民眾因債務糾紛，兩派人馬集結滋事」為題材，由頭汴派出所所長洪志仁調度指揮30名員警演練，針對務編組及處置要領，錄影小組將各項操作流程以定格方式呈現，挑戰一鏡到底，完整呈現。

今天的演練讓參與人員留下深刻的印象。有人說，平常處理民眾報案或偵辦刑案，常忙得不可開交，突然要瞬間靜止不動，連眨眼都不行，真的是有趣的挑戰。

(中時)