狂打電話超商下車 機靈運將報警逮車手

警方為加強查緝詐騙集團，除找金融單位協助外，也向計程車業者宣導，日前達到效果，成功攔阻一起詐騙案。（萬于甄攝）

17歲羅姓車手20日原從桃園搭高鐵到台南取款，孰料，搭上計程車後讓司機察覺不對勁，趕緊報警，也阻止一起詐騙案。（萬于甄翻攝）

市警局長黃宗仁（左）23日頒發1萬元獎勵金，感謝計程車司機的機靈主動通報，讓警方成功逮獲詐騙車手。（萬于甄翻攝）

麻豆一名婦人遭詐騙集團以老梗「監管帳戶」的手法，從銀行帳戶領出80萬，20日原要交給詐騙集團派來的17歲羅姓車手，孰料，羅嫌行蹤早讓載送的計程車司機起疑，趕緊通報警方順利逮人，市警局23日則頒發破案獎金鼓勵計程車司機。

警方調查，婦人接獲詐騙集團冒充台北市警察局員警電話，誆稱其投資的公司有洗錢疑慮，需要提領現金監管帳戶，婦人不疑有他，自銀行領出存款80萬。

詐騙集團原以為可成功得手，指派還在就讀高職的17歲羅姓車手，從桃園中壢搭高鐵南下取款，孰料，羅嫌從台南高鐵站搭上計程車後，不斷撥打電話，且指定下車處又是便利超商，種種詭異的行動，引起計程車司機懷疑，趕緊私下報警。

警方獲報後，在超商附近埋伏10多分鐘，發現羅嫌取款完正要搭車落跑，隨即上前逮捕，當場查扣現金80萬元及作案用行動電話。羅嫌落網後供稱，為賺取詐騙所得金額1%的佣金，才鋌而走險加入詐騙集團。羅嫌訊後依涉嫌詐欺罪移送台南地方法院審理，裁定收容。

昨日市警局長黃宗仁頒發1萬元獎勵金給計程車司機並公開表揚，該名司機表示，從業1年多來首次遇上車手搭乘，雖會擔心遭報復，但為避免有更多受害者，所以趕緊通報警方，也幫助婦人減少損失。

(中時)