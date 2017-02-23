義大利國際慢城組織訪台 見證台灣慢城聯盟簽署
義大利國際慢城組織主席Stefano Pisani及祕書長Pier Giorgio Oliveti來台參訪，23日由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，先後出席南庄、三義雙慢城的商家輔導認證評選，及見證與花蓮鳳林及嘉義大林簽署台灣慢城聯盟，三義和南庄各界齊聲宣示，將共同營造慢食、慢活、慢遊的幸福城市典範，讓美麗淨土耀眼國際。
來自義大利國際慢城組織的貴賓，上午先出席南庄的商家輔導認證，欣賞東河國小學童賽夏族舞蹈表演、原住民搗麻糬文化，現場展出苗栗10大慢城好等路。他們夜宿南庄留下美好印象，期待增進慢城更多交流。
縣長徐耀昌指出，苗栗是全台唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，全縣體民同感榮耀，希望能將慢城這套哲學深化及落實在生活中，並打造慢城亮點，帶動苗栗整體觀光產業發展，並將苗栗人文風情、美食推向國際。
徐耀昌贈送木雕葫蘆、慢城好等路酸柑茶，給來自義大利的兩位國際賓客，歡迎大家來南庄、三義慢城深度旅遊，體驗生活慢哲學，瞭解在地文化特色，並帶回優質文創伴手禮。
下午則在三義西湖渡假村，由台灣的花蓮鳳林鎮長蕭文龍、嘉義大林鎮長黃貞瑜、三義鄉長徐文達及南庄鄉長賴盛為，簽署台灣慢城聯盟，同時推薦台東縣潛力慢城給貴賓認識。
(中時)
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