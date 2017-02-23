Baby謊報被戳破 黃曉明真實身高曝光僅...
演藝圈銀色夫妻黃曉明、Angelababy（Baby）上月17日迎接愛子「小海綿」，正式升格為一家三口甜蜜家庭，令人稱羨，而號稱至少有180公分的黃曉明，近日為忙賺奶粉錢，除了演出《琅琊榜2》，還參加綜藝節目《我們的挑戰》，甚至不惜當場量身高，公開多年來的秘密，可說是豁出去了。
大陸第一小生黃曉明出道10多年，身高始終是個謎，他的官方身高雖有180公分，但站在168公分的老婆Baby旁邊，總讓人覺得比例不對，去年Baby上《快樂大本營》，自曝老公真實身高是「1米81（181公分）」，更不忘嘴甜誇夫「在我心裡他是最高大的」，引發不少討論。
近日黃曉明與劉燁、阮經天等人上《我們的挑戰》，黃曉明當場躺下接受眾人幫量身高，曝光躺下後量得的真實身高其實是「176公分」，比官方身高180公分少了4公分，雖有灌水，但大方直率的態度仍為他引來不少粉絲稱讚，笑說：「業界良心」、「教主不哭」。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、 Angelababy
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