飛彈來襲警報長什麼樣？ 害羞的表情符號

美國駐德國空軍基地不小心透露飛彈來襲的警報畫面，是個紅噗噗的小臉。(圖/星條旗報)

有看過飛彈即襲警報嗎? 美軍駐德國的斯潘達勒姆空軍基地(Spangdahlem Airbase)近日遇到，一個錯誤的飛彈來襲警報被啟動，接著警報聲大作，基地的電視螢幕切換成飛彈來襲通知，除文字警語之外，還多一個臉紅的害羞表情符號。

星條旗報(Star Stripes)報導，斯潘達勒姆空軍基地錯誤地發送給所有機組人員的一個紅底白色的飛彈來襲通知，上頭寫著：飛彈警告 嚴重性：高 類型：其他。導彈來襲 立即尋求避難所！高度危險!除這些內容外，上頭還有一張尷尬的害羞表情符號，令人感覺莞爾。

這事件是一個基地的系統控制人員正在為設計新的安全警告程式，結果他不小心發送給每一個人，基地網路在接到通知以後，立刻把這個畫面傳播出去。這個系統叫做AtHoc，是一種即時通知程序，也有手機的app版本，只要電腦有安裝這個程式，在電腦桌面的右下角就有圖標，隨時會跳出必要道的消息，比如天氣預報。

正在發射高速反輻射飛彈的F-16，不久就有一個雷達站被摧毀。(圖/美國空軍)

基地發言人布萊恩．麥蓋利少校(Maj. Bryon McGarry )說：「我當時正在用電腦，也和基地其他人一樣看到這個訊息，後來知道是無意造成的錯誤。我們會把這事件當成學習的機會，讓大家知道將來該如何應變。」

事件發生的那天正好是情人節，因此基地成員戲稱這是一枚愛情告白的火箭，表情如同等待對方回應的焦慮不安。

美國在斯潘達勒姆空軍基地駐防的是一支以F-16為主的「野鼬部隊」(Wild Weasel)，美國空軍以「野鼬任務」做為攻擊敵方雷達站的任務代號，這些戰機有獨特的電子訊號搜集能力，在查覺敵方的雷達波時，會發射一種追蹤雷達波源的「高速反輻射飛彈」，削弱敵方的防空實力。

(中時電子報)