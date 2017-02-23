公立幼兒園搶破頭 彰縣計畫擴大設非營利幼兒園
少子化不少國小校園出現閒置教室，但公立幼兒園還是缺，優質又便宜的公立幼兒園仍是家長首選，持續上演抽籤、搶破頭，彰縣府教育處計畫擴大設立非營利幼兒園，連日來邀集消防、衛生、建設、工務等處會勘、評估校園概況，規劃分年成立12園。
教育處長鄧進權表示，非營利幼兒園是經營模式改變，由政府提供土地、建築、設備，委託非營利法人，費用上接近公幼，較私幼平價，省下建物等固定成本，能降低家長負擔，但經營上仍由園方自負盈虧，課程制定多出更多的彈性。
教育處統計，彰化縣公立幼兒園，包括國小附幼48園、鄉鎮市又含分班84園；私立幼兒園235園。公立幼兒園幼生人數8395人，私立幼兒園人數1萬7730人，就讀私幼立較公幼多出一倍人數以上。
幼兒家長普遍認為公幼數量不符期待，希望能增班，但各地搶手情況不一，以彰化市、鹿港鎮等人口較多地區，要進幼兒園都得抽籤。
去年彰化縣率先在平和國小和梧鳳國小成立非營利幼兒園，委託中州和亞洲大學承辦，口碑不錯，教育計畫擴大設立。
不過，吸引「公益法人」團體加入、並整合出適合用地仍是能否執行的關鍵，教育處日前邀集尚有空閒教室處的國中、小校長們召開「彰化縣公共化教保服務之中程計畫」研商會議，初步研擬今年8月在秀水育民國小再成立1園，明年彰化市國聖國小等，再成立4園，預計2020年彰化縣能有12所非營利幼兒園上路。
(中時)
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