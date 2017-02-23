等了近半世紀 成大受難生獲頒畢業證書

「當時我正在考試，抬頭看到教官和2個人站在外面，就知道大事不妙」。身形瘦小、滿頭白髮的吳俊宏，回憶45年前的今天，一派輕鬆地說，這一去，就在綠島待了10年。

成功大學博物館下午媒體群聚，圍繞著陳欽生、吳榮元、吳俊宏、鄧伯宸等4名年近7旬的老翁問個不停；這4人都是在1971年至1972年間白色恐怖時期被逮的，其中僅鄧伯宸已畢業服役，其他3人還在成大就讀。

回首前塵，4人有聊不完的話題，這次返校齊聚一堂，主因是成大將頒發畢業證書給當年被捕退學的陳欽生、吳榮元及吳俊宏等3人。成大校長蘇慧貞說，這是成大首次頒發畢業證書給白色恐怖時期被逮捕的學生。

交管系的吳俊宏是1972年2月23日在成大光復校區考試後，走出教室被請到教官室遭到逮捕，他說，他被送到綠島時，已故名作家柏楊和他是同一間牢房。

同一天被逮的是外文系的鄧伯宸，他當時已順利畢業，在雲林虎尾服役，官階是空軍少尉。他表示，他在台北軍法處被羈押時，名作家李敖就在他對面的牢房，他後來在土城被感化4年。

發起組織成大共產黨的交管系吳榮元，被逮後一度被判處死刑，後改判無期徒刑，最後在綠島待了15年。

化工系的陳欽生是馬來西亞僑生，大三時在成大旁育樂街的租屋處被逮後，曾被刑求，三度自殺未果，後來被送到綠島待了12年。

提起近半個世紀前的往事，4人談笑風生，好像在說著別人的故事，他們說，出獄後，就未再求學，從此在社會上謀生。

看到其他3人獲頒學士畢業證書，當年已取得學位的鄧伯宸開玩笑說，他只是來觀禮的，看校方能否頒給他碩士證書。校長蘇慧貞說，校方會研究看看。

成大2001年編寫70年校史時，首次將成大共黨案寫進校史中，2011年編寫80年校史時，開始尋覓因成大共黨案遭到迫害逮捕的學生。

成大初步調查，1971年至1973年間，成大有11人被捕，其中4人畢業，7人被迫中斷學業；成大將積極尋覓這些學生，補發畢業證書，也彌補這段歷史的缺憾。1060223

(中央社)