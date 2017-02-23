亞緻歡慶10周年 3、4月壽星享優惠

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慶祝開幕10周年，台中亞緻飯店高舉小蛋糕慶賀。(林欣儀攝)

歡慶開幕10周年，台中亞緻飯店推出一系列優惠方案，除號召3、4月份生日的壽星，只要邀集6人到28樓異料理用餐，即可享有最高3.6折優惠，另外住宿方面也有最高4.3折超值優惠，盼邀請大家一同為飯店慶生。

台中亞緻飯店指出，飯店於2007年3月6日開幕，至今邁入10年，只要是與飯店一樣為3月的壽星，到亞緻舉辦生日餐會，符合20人以上到28樓異料理、10人以上到46樓頂餐廳用餐者，可獲贈價值上萬元的住宿券。

此外，3、4月壽星揪滿6人以上、到28樓異料理用餐，可享2人3.6折優惠；29樓忘廊並有「加一元多一件」優惠方案。

(中時)