財團為竹山第一公墓狀告南投縣府 議員投入護公園
企業集團竹霖園日前因竹山第一公墓案紛爭，狀告南投縣政府，今天在南投地院攻防申辯；縣議員張志銘力挺被告縣府及萬善堂，並為縣府及自救會成員加油打氣，同時盛讚被告萬善堂爐主陳東成對答「一針見血」以及縣府簡俊佑科長「言詞達意」；將會是成功守護竹山第一公園重要關鍵。
被告萬善堂爐主陳東成庭上表示：「竹霖園」乃為蓋納骨塔而告縣府，借《容忍通行權》官司，以達新蓋納骨塔的目的。陳東成更引用國產法第28條規定，對於公用財產不得為任何處分，未經都市計劃變更，公用土地不能為私人使用等法規，其要求顯與不符。
縣府訴訟代理人簡俊佑科長明白指出第一公墓遷葬後，不要墓園公園化，包含不施作納骨塔、火葬場及其他殯葬設施；且竹山第一公墓距離都市住宅區太近，民意希望全面公園化。另被告縣府訴訟代理人施又莉表示原告無權利請求除去地上物。
原告訴訟代理人林心印律師説，「竹霖園財團」並沒有規劃火葬場，僅有規劃納骨塔，並要求墓園公園化的目標。
法庭最後由審判長林奕宏裁定辯論終結，並定3月9日上午10點10分在第八法庭宣判。
庭後，陳東成爐主與自救會成員特別感謝張志銘議員的親自投入及協助提供資料；張志銘回應他樂於與大家一起打拼，各司其職、分工合作，盡心盡力為守護竹山第一公園而努力；並且勉勵儘速立案成立「竹山第一公園促進會」，以推動新竹山百年計劃。
(中時)
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