疑感冒身體不適 老婦人跳水輕生搜救中
嘉義水上分局在23日下午3點半左右接獲民眾報案，指出在水上鄉大掘尾嘉南大圳行堀橋邊發現柺杖、帽子及鞋子，疑似有人跳水自殺。
嘉義縣消防橘第二大隊在獲報後立即趕往現場，由於大圳的水位極高，水勢湍急，只能先請嘉南農田水利會停止放水，同時準備潛水裝備，由消防隊員下潛搜救。現場消防人員採3組2人20分鐘方式下水搜救，經過多時依舊未搜尋到。其中一位搜救消防人員小高指出，目前水溫逐漸降低，能見度也相當不好，因此增加搜救難度。每位消防隊員上岸後，紛紛擦乾身體保暖，準備再次下水搜救。
嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡表示，下午接獲通報後，馬上派遣雙福、鹿草、新港分隊迅速到達案發現場，在現場發現有疑似婦人下水滑落的痕跡、以及遺留物品，目前採用3組人力的方式搜救，以案發地點的上下游100公尺為首先搜救目標，截至目前仍無所獲，搜救行動將以今日天色能見度為考量，明天早上6點將會繼續搜尋。
據嘉義縣消防局第二大隊指出，疑似跳水者為嘉義縣水上鄉大掘尾68歲莊姓老婦人，脊椎開刀後，行動不是很方便，加上最近感冒身體不適，疑因而興起輕生念頭。莊姓富人的丈夫說，太太開刀期間，他照顧的無微不至，即使出院返家也不讓太太做家事，連一個碗都不曾讓其洗過，就是要她好好保養身體，眼看都可以用拐杖走路了，竟然還會想不開。
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