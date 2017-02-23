東榮國小食農教育 學童插秧、自耕自食
雲林縣北港鎮東榮國小推廣自然農法與食農教育，在校內開闢「幸蝠田」小農地，23日學童脫下鞋子到田裡插秧，農地周邊則廣設蝙蝠屋除蟲，預計6月可收成白米做為營養午餐，讓孩子感受自耕自食的樂趣。
東榮國小今天上午舉辦「我的幸蝠一號田」插秧活動，小朋友捲起褲管走進田裡，小心翼翼的把秧苗插入土中，負責指導的農民為了讓這些小農夫把秧苗排列整齊，利用塑膠管當做量尺，做為下秧苗的位置依據。
校長林郁杏表示，孩子自己下田插秧，能夠深刻了解耕種的辛苦、食物的源起與重要性、環境的保護，並從中學習與他人合作，這就是食農教育與自然農法的潛移默化。
學校自然科老師、台灣永續聯盟理事張添順表示，學校採用自然農法，完全不噴灑農藥，並於田地四周架設10餘個蝙蝠屋，利用生物防治法由蝙蝠除蟲害，插秧及收割均採用傳統人工方式。
「幸蝠田」預計6月採收，約能收成20餘公斤白米，可供應全校孩子5至6天的營養午餐白飯，當孩子吃著自己耕種的熱騰騰米飯，就是最好的生活教育。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。