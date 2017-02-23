東榮國小食農教育，學童插秧、自耕自食

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東榮國小推廣食農教育，學童下田插秧，自耕自食。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮東榮國小推廣自然農法與食農教育，在校內開闢「幸蝠田」小農地，23日學童脫下鞋子到田裡插秧，農地周邊則廣設蝙蝠屋除蟲，預計6月可收成白米做為營養午餐，讓孩子感受自耕自食的樂趣。

東榮國小今天上午舉辦「我的幸蝠一號田」插秧活動，小朋友捲起褲管走進田裡，小心翼翼的把秧苗插入土中，負責指導的農民為了讓這些小農夫把秧苗排列整齊，利用塑膠管當做量尺，做為下秧苗的位置依據。

校長林郁杏表示，孩子自己下田插秧，能夠深刻了解耕種的辛苦、食物的源起與重要性、環境的保護，並從中學習與他人合作，這就是食農教育與自然農法的潛移默化。

學校自然科老師、台灣永續聯盟理事張添順表示，學校採用自然農法，完全不噴灑農藥，並於田地四周架設10餘個蝙蝠屋，利用生物防治法由蝙蝠除蟲害，插秧及收割均採用傳統人工方式。

「幸蝠田」預計6月採收，約能收成20餘公斤白米，可供應全校孩子5至6天的營養午餐白飯，當孩子吃著自己耕種的熱騰騰米飯，就是最好的生活教育。

(中時)