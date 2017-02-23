桃市快捷公車709線平鎮往返捷運永寧站 明日通車

桃園市平鎮區709線平鎮往返捷運永寧站24日通車。(賴佑維攝)

桃園市快捷公車709線平鎮往返捷運永寧站24日通車，對於平鎮、龍潭民眾將是一大福音，連結往返新北市、台北市比以往更加方便，此外709線通車前3天免費，歡迎民眾體驗。

709線舉辦通車典禮，桃園市長鄭文燦表示，該條路線從平鎮警分局前公車站開出，往龍潭區經國道3號到新北市捷運永寧站，未來平鎮、龍潭區民眾可多利用709線到雙北市通勤，雙北民眾也可利用709線到平鎮、龍潭上班、遊玩。昨天鄭文燦也幫忙推輪椅體驗搭乘無障礙大客車的便利性。

(中時)