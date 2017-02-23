高雄英迪格酒店 x 春天藝術節 當個最潮的文青

高雄英迪格酒店搭上春天藝術節活動，搶推超值雙人房住宿優惠。（柯宗緯翻攝）

高雄英迪格酒店搭上春天藝術節活動，搶推超值雙人房住宿優惠。（柯宗緯翻攝）

圖為草地音樂會。（柯宗緯翻攝）

這個春天你會怎麼安排假期？看場電影？打包出國？不如來看看高雄的春天怎麼瘋藝術吧！英迪格酒店與高雄市愛樂文化藝術基金會合作，邀請遠方旅人前來高雄，體會春意降臨南國的美好，並聆聽一場戶外交響盛會，來自音樂神童莫札特的不朽經典。3月4日~5日雙人入住每晚NT$4,000+15%(原價值NT$17,158)，升等英迪格豪華客房，與舶來文化共眠，品嚐翌日富含鄰里故事的豐盛早餐，並贈送每人草地音樂會門票一張。旅行就是一場讓靈感起飛的體驗，高雄與你相約！

由高雄市政府文化局與高雄愛樂舉辦的草地音樂會迎來第八年，廣為在地人喜愛，或坐或臥在高雄市立美術館的草地上，輕鬆愉快、有一點小慵懶，呼朋引伴的感受音樂洗禮，彷彿置身國外的氛圍，讓上癮者年年報到。

今年由英籍指揮家Neil Thomson率領高雄市交響樂團、高雄市內合唱團與鋼琴獨奏共同登台，演出莫札特眾多音樂鉅作，包括：費加洛婚禮、魔笛、20號降D調鋼琴協奏曲、安魂曲等精粹，配合巨型螢幕全版電影演出，將為一場專屬莫扎特的視聽饗宴、且史無前例的草地音樂會。音樂會於晚間七點開始，長度為180分鐘，結束後還可以回到位於酒店頂樓的Pier No.1酒吧品嚐微醺的快感和燦爛夜景，體會越夜越美麗的高雄。

英迪格酒店是洲際酒店集團旗下的連鎖高端精品酒店品牌。此品牌在全球範圍內擴張迅速，從亞特蘭大到倫敦，從紐約到芝加哥，從上海到香港，目前英迪格酒店在全球共有72家酒店，8,554間客房，另有68家在建酒店，以清新設計、個性化服務和融合本地風情的獨有特色，並致力於為顧客的每趟旅程創造不同的靈感體驗。

首間英迪格酒店於2016年年底選定高雄市中心新興區開幕，看中這個渾然天成的港都城市，及舶來文化的精彩，充滿現代感的設計藝術氣息與完美交織，淋漓再現這座城市的過往今來。高雄中央公園英迪格酒店邀請同為懂得品味生活的你，共享這趟旅行。

(中時)