新光中山店玩家收藏展 27歲收藏家一擲逾百萬買模型
台南市中西區中山路一家連鎖百貨公司23日起舉辦模型公仔收藏展，邀來坊間6位民眾熱心提供上千件罕見的玩具模型，其中經營牧場餐廳的張恩豪收藏了20年的罕見模型，共花費逾百萬元，最近自美國購入蛇髮女妖「美杜莎」模型，一出手就花了10萬。
「這隻全台只有6個，台南僅我有！」張恩豪指著「美杜莎」模型，眼神發出光芒，細數收藏品如數家珍，似乎一提到模型，就有了話題與精神。
從國小起愛上收藏模型，先從動漫角色買起，再加入科幻電影內的角色，20年來共買了80餘件罕見模型，他的收藏很多直接購自國外限量品，在一般模型店很難看到，全部都蓋上玻璃保存。
「模型可以保值，收藏並不花錢」張恩豪提起買模型花了上百萬，坦承曾遭父母責難，但理解兒子對模型的熱衷並非不良嗜好，就不再抱怨。現在他承襲家業經營餐廳，就把數十年來收藏的模型當藝術品，擺放在餐廳內供客人欣賞。
新光三越中山店即日起一連19天，在13樓文化館展出逾千件的收藏模型，從小型公仔到大型模型皆具備，模型角色從動漫、電玩遊戲到電影都有，要一舉滿足模型迷的眼福。
(中時)
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