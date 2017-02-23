傳承漢餅文化 永平工商設立中式漢餅特色班

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楊梅區永平工商餐飲科為了傳承文化並培養專業漢餅研發人才，成立中式漢餅特色班。(賴佑維攝)

「漢餅」是具中國文化特色美食，桃園市楊梅區永平工商餐飲科為了傳承文化並培養專業漢餅研發人才，成立中式漢餅特色班，希望將來為漢餅製作培育出優秀人才，目前已研發6款漢餅，並結合現代少油、少糖、少鹽風格，以清淡爽口為主。

目前永平工商研發出有客家桔醬口味的月餅、含有大溪豆干的夾餅、永安漁港魚酥的桃酥、觀音蓮子蓮蓉餅、XO醬口味的綠豆椪、新屋香米米香餅，並結合現代人注重養生、健康考量，以少油、少糖、少鹽方式製作，口味也清淡爽口，希望傳承漢餅，並發揚光大。

(中時)