錦和運動公園修繕完工 世大運風味超吸睛
新北市中和錦和運動公園是2017年世大運的足球練習場，公園內小山丘的環狀步道、欄杆、木棧道等設施修繕完工，特別以世大運足球為運動主題意象，地板鋪設黑白配色的六角瓷磚，外牆彩繪球員踢足球英姿，散發濃濃世大運風味。
錦和公園位在中和錦和路、中正路口，有空間寬敞的運動場，旁邊還有中和國民運動中心，許多民眾常在這裡使用完善的運動設施。
中和區公所指出，考量人潮眾多，附近民眾使用健身需求高，為讓民眾能有更輕鬆、舒適的健身環境，除了加強園區整理並改善環山步道及造型擋土牆，也修復枕木步道和欄杆、清理溝渠及加裝涵管等工程，讓園區周邊環境更安全美觀；而自然、活潑及世大運的情境，作為未來打造新型態公園設施的參考。
李先生說，「之前的步道枕木腐朽破損，行人常絆到腳跌倒，現在用粗面的石材換過後比較堅固耐用，也比較安全。」詹小姐表示，常跟同事到公園健走，累了還可以走到新設置的木棧道高點休息賞景，紓解工作壓力。
民政局地方自治科長陳耀川說，中和錦和運動公園是新北市中和區最大的綜合運動園區，園區內籃球場、壘球場、網球場、兒童遊樂區、噴泉、廣場、登山步道設備完善，近年已成為中和重要大型節慶活動場地，是老少咸宜的好去處。
(中時)
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