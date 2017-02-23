5歲男童出門遛狗歷險 女警護送返家
一名年約5歲男童趁家人不注意時，22日中午帶著家中愛犬MOMO出門去歷險，傍晚徘徊於南投縣竹山鎮大智路與鹿山路延和國中前人行道，附近商家發現男童在該處停留多時，一直未見家長出現覺得可疑，立即報警處理。
竹山分局延平派出所警員簡紹育及王姿閔獲報後，即時趕赴現場，到達後發現男童穿著拖鞋身旁帶著一隻白色愛犬，員警詢問其姓名及住處，當時可能因離家多時找尋不到回家的路神情驚慌，對於員警詢問男童僅口中念念有辭，無法清楚說明姓名及住處。
女警王姿閔見狀全力安撫男童情緒，員警簡紹育訪查附近住戶均無民眾認識男童，正巧有一行經民眾熱心的向員警表示，該名男童可能是他鄰居的小孩，員警立即依其提供的地點護送前往竹山鎮鹿山路，即牛湖山上的住家，讓男童平安返家。
有鑑於北部地區曾發生幼童遭傷害事件，此案處理員警不敢大意，過程中積極帶著5歲男童找尋可能認識的人，幸又遇上一位警校剛畢業對警察工作充滿熱忱，認真又負責的警察姊姊王姿閔，展現同理心像照顧自家弟弟的情懷不斷關懷與安撫順利將男童送返家。
在家中心急如焚的男童家人看到員警護送男童回家，非常感謝好心的員警協助，才能讓男童免於走失及傷害，尢其對剛畢業女警王姿閔即能展現主動服務的熱忱，讓人不得不佩服警察的教育訓練。
延平派出所所長邱顯亮表示，警員王姿閔分發到派出所服務僅有一個多月的時間，年輕的女警即能心懷熱忱、積極為民服務，順利將幼童送返家表現令人敬佩，日後將持續鼓勵同仁以同理心主動為民服務，提升警察服務形象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。