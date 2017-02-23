5歲男童出門遛狗歷險 女警護送返家

女警護送走失男童順利返家，受鄉親好評。(沈揮勝翻攝)

一名年約5歲男童趁家人不注意時，22日中午帶著家中愛犬MOMO出門去歷險，傍晚徘徊於南投縣竹山鎮大智路與鹿山路延和國中前人行道，附近商家發現男童在該處停留多時，一直未見家長出現覺得可疑，立即報警處理。

竹山分局延平派出所警員簡紹育及王姿閔獲報後，即時趕赴現場，到達後發現男童穿著拖鞋身旁帶著一隻白色愛犬，員警詢問其姓名及住處，當時可能因離家多時找尋不到回家的路神情驚慌，對於員警詢問男童僅口中念念有辭，無法清楚說明姓名及住處。

女警王姿閔見狀全力安撫男童情緒，員警簡紹育訪查附近住戶均無民眾認識男童，正巧有一行經民眾熱心的向員警表示，該名男童可能是他鄰居的小孩，員警立即依其提供的地點護送前往竹山鎮鹿山路，即牛湖山上的住家，讓男童平安返家。

有鑑於北部地區曾發生幼童遭傷害事件，此案處理員警不敢大意，過程中積極帶著5歲男童找尋可能認識的人，幸又遇上一位警校剛畢業對警察工作充滿熱忱，認真又負責的警察姊姊王姿閔，展現同理心像照顧自家弟弟的情懷不斷關懷與安撫順利將男童送返家。

在家中心急如焚的男童家人看到員警護送男童回家，非常感謝好心的員警協助，才能讓男童免於走失及傷害，尢其對剛畢業女警王姿閔即能展現主動服務的熱忱，讓人不得不佩服警察的教育訓練。

延平派出所所長邱顯亮表示，警員王姿閔分發到派出所服務僅有一個多月的時間，年輕的女警即能心懷熱忱、積極為民服務，順利將幼童送返家表現令人敬佩，日後將持續鼓勵同仁以同理心主動為民服務，提升警察服務形象。

(中時)