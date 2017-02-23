男子傷害尊親致死 法官用判決文勸世
雲林縣崙背鄉李姓男子因金錢與雙親爭吵，竟毆打雙親頭部，導致事後父親腦出血死亡、母親成為植物人，雲林地方法院認為林男患有精神疾病，未能理解「母年一百歲、常憂八十兒」、「慈母手中線，遊子身上衣」感恩之情，23日判處李男20年徒刑。其判決文引經據典，有如勸世文。
48歲李姓男子前年9月因向父母親索討金錢不成，竟凶性大發，持掃帚柄毆打父母親頭部，並持皮帶抽打父母親四肢，導致其父頭部受創，送醫半個月後因肺炎併呼吸衰竭而死亡；其母則有腦震盪與暫時性意識喪失等傷害，半年後成為植物人。
法官說，李父送醫後，經法醫檢驗傷勢，並無立即生命危險，但後來死亡，研判與遭毆打有相當的因果關係。李母遭毆打後意識仍清楚，並兩度接受訊問，後來成為植物人，也與遭毆打有因果關係，去年9月李母死亡，經法醫解剖研判為自然死，與本案無關。
判決文指出，此案令人苦哉、痛哉！李男長期與雙親爭吵，李男固然有錯，但父母親非聖人，關懷表達方式不一，李男若能存有「母年一百歲、常憂八十兒、欲知恩愛斷、命盡起分離」、「慈母手中線，遊子身上衣」感恩之情，即知自己的行為，已讓自己喪失世間最關愛自己的人。全案仍可上訴。
(中時)
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