抗旱大作戰！板新、林口將進入一階限水
石門水庫水情吃緊，新北市水利局宣布，板新地區，包含三峽、鶯歌、樹林、部分土城、部分新莊、部分五股、部分泰山與林口，3月1日起進入第一階段限水措施，自來水將於離峰及特定時段減壓供水，同時停止行政機關及國營事業使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，預計影響26.2萬戶。
新北市府23日召開旱災應變小組第二次工作會議，除各機關學校配合停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝，也要求府內機關學校應多取用本市三座水資源回收中心，作為街道、水溝之清洗用水或道路植栽澆灌用水。
另外針對各抗旱資源也進行盤點及整備工作，並要求水利局應彙整後將相關資訊提供民眾，為及早因應下一階段限水，也請相關單位針對產業、學校及醫療院所擬訂限水因應計畫，階段限水措施，雖對大部分民眾沒有太多影響，但新北市政府還是呼籲民眾務必節約用水，大家一起共同抗旱。
(中時)
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