民眾到寶山喝咖啡 路況不熟墜山谷幸僅輕傷
六龜分局森濤派出所今天下午1時42分接獲勤務中心通報，指出有民眾駕駛的自小客車於集頂山咖啡園農路不慎掉落山谷，急需救援。所長陳世光、警員王擇法、寶山所警員洪正義等3人立即趕到事故地點，發現車輛掉落約10公尺山谷，3人爬下山谷將3名受輕傷民眾先救護至產業道路上，後由救護車送至義大醫院就醫，無生命危險。
警方表示，經查3人是高市燕巢及大社區居民61歲陳女、及50歲王女、董男，3人原本想前往集頂山咖啡園品嚐當地香醇的咖啡，並觀賞寶山地區美麗的風景，未料山區道路狹窄曲折，陳女車輛欲倒退時不慎滑落約10公尺深山谷，於是緊急打110報案求救。
警方指出，寶山是個美麗的部落，但自2009年莫拉克風災後道路受損，有些路段崎嶇難行，欲上山觀賞美麗的櫻花、雲海、青山、品嚐在地農特產的民眾，務必考量駕駛技術、注意行車安全，才能享受愉快的旅遊。
(中時)
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