瑞芳「熊」好玩！18座大型泰迪熊超吸睛
「黃金山城熊好玩！」新北市瑞芳區公所今天開始在瑞芳火車站及區民廣場前，展示18座活潑可愛泰迪熊裝置藝術，活動第一天成功吸引外地旅客爭相合影，其中最歡迎包括「你好熊」、「海賊熊」以及彩繪各國國旗「世界國旗熊」，宛如一場小型嘉年華，令不少「泰迪迷」甘願冒雨前來朝聖。
瑞芳區公所為了推廣在地觀光旅遊，今年與台灣泰迪熊協會合作以「黃金山城熊好玩」為題，引進18隻色彩繽紛泰迪熊擺放在火車站及區民廣場前空地，猛然一看宛若一個個超萌「小衛兵」站崗，吸引不少外地遊客目光。
18座造型活潑可愛泰迪熊外觀，有些五彩繽紛十分絢爛，又有些寫有中國傳統書法字，十分引人注目，吸引不少泰迪迷瘋追熱潮。今天瑞芳地區雖下著細雨、颳起冷風，仍有不少人願意撐起雨傘，穿梭一隻隻泰迪熊身邊拍照合影，可想而知這股「泰迪炫風」正悄悄席捲黃金山城。
瑞芳區陳奇正區長表示，瑞芳地區擁有九份老街、猴硐貓村、黃金博物館、煤礦博物園區、象鼻岩、黃金瀑布等多個國際知名觀光景點，盼能藉由國際知名玩偶泰迪熊名聲，順道行銷瑞芳山河海美景。
(中時)
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