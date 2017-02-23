高鐵苗栗站送車票 一圓教養院生出遊夢想
目前正是出遊不錯的時節，高鐵苗栗站長李慧明23日致贈幼安教養院院生往返苗栗、左營的高鐵車票，一圓院生搭乘高鐵出遊的夢想，他並代表高鐵公司，為院生的南下遊旅程獻上滿滿的關懷與祝福。
幼安教養院主任李安爵表示，十分感謝高鐵公司的熱心幫助，讓院生的夢想得以成真，希望藉由此行豐富院生們的生活經驗、開拓不一樣的視野，也增加學習、適應社會的能力；而院生們得知能搭乘高鐵出遊，無不雀躍萬分，一直期待著這一天的到來。
站長李慧明表示，看到孩子快樂的表情，深刻感受到孩子愉悅快樂的心情。台灣高鐵公司將持續落實企業社會責任，積極幫助弱勢團體走出戶外。
李慧明說，希望透過這次高鐵之旅，讓教養院院生體驗現代化交通運具，同時留下美好的回憶；也希望他們能獲得更多豐富的社會經驗及美好生活體驗，持續感受社會大眾對他們的關懷與溫暖。
(中時)
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