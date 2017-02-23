台南學甲蜀葵花盛開 花季活動周六登場
學甲唸戀蜀葵花節即將於25日登場，今年在光華里主場地的蜀葵花田面積約1.5公頃，有3萬株蜀葵花，受到暖冬影響花期提前，且植株高度不足，經過多次重栽疏枝才讓花田保持完整，近期陸續開花，吸引不少民眾前來遊賞，學甲子弟王偉篴還為花兒量身訂作「精靈」歌曲，要在當天發表。
光華里里長邱益在說，蜀葵花因為可以長到一丈高，又有「一丈紅」之稱，但栽種不易，風雨太大容易倒伏，氣溫太高又會讓花期縮短，且高度不夠，花田景觀就會受到影響，當地民眾利用苗栽、灑種子方式混合，加上悉心除草、疏苗，才能維持絢爛花況。
學甲區公所指出，今年蜀葵花共有5個專區，維持約4公頃的總栽種面積，已經連續多年舉辦，近幾年活動期間都吸引近10萬人次遊客湧入，在2月25日與3月4日兩天，將會在主場地光華里舉辦花季相關活動，包含音樂會、寫生比賽及親子DIY活動。
(中時)
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