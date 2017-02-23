高市第16家老人日照中心揭牌 陳菊親切問候長輩

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市長陳菊（左）、社會局長姚雨靜（左一）與日照中心長輩互動。（柯宗緯翻攝）

高雄市第16家老人日照中心位於茄萣區今天正式揭牌。（柯宗緯翻攝）

茄萣日照中心空間導覽。（柯宗緯翻攝）

市長陳菊與在地區長、民代大合照。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府社會局輔導財團法人台南市私立荷園社會福利慈善事業基金會於茄萣區辦理日間照顧中心，今（23）日由陳菊市長親自到場參與揭牌儀式，並與在地長輩、民眾熱情問候，受到熱烈歡迎，揭牌活動現場熱鬧滾滾。

高雄市長陳菊表示，老年人口持續攀升，截至106年1月底止，本市近278萬人口中，65歲以上老人約37萬餘人，占全市13%，而茄萣區3萬0,378人口中，老人有4,712人，比率高達15.5%，比全市平均值還高。

為了提供更多的長照服務及因應長照2.0上路，市府團隊積極提昇佈建服務資源，如：居家服務服務人數達7千人以上，連續六年全國之冠；多元日間照顧全市佈建完成，在38個行政區全部佈建涵蓋完成，已皆有日間照顧中心或日間托老據點。未來市府團隊會持續於本市各區佈建長照資源，就近提供社區民眾長照服務。

「茄萣日間照顧中心」坐落在茄萣區鄉間中，可收托30名長輩，是由荷園社福基金會自行購地規劃設計，加上社會局的輔導及補助，基金會為了讓長輩有「家」的感覺，特別請陳柏宗建築師參考日本長照設計，整體建物以木作取代冰冷的磚磁地面，利用大片窗台設計，加上內部採挑高處理，讓陽光可直接照進日照中心。

一踏進茄萣日照中心就能感受到日式家庭空間的溫馨舒適，室內明亮舒適，設備功能完善「麻雀雖小、五臟俱全」，設有多功能活動空間、開放式廚房、無障礙衛浴，並有文康、復健器材及交通車等，讓長輩白天來日照中心接受服務，參與多元的健康促進活動、復健活動、中午用餐、生活照顧等，傍晚返家，享受天倫之樂。

財團法人台南市私立荷園社會福利慈善事業基金會成立於台南，起初服務身心障礙者，103年成為高雄市居家服務單位，服務範圍為大岡山地區。荷園社福基金會指出，在服務過程中發現沿海區域長期照顧資源相對缺乏，故選擇落腳茄萣區開辦日照服務，期待透過日間照顧，增進民眾預防疾病之觀念，維持基本身體功能，提升生活品質，減輕照顧者的照顧壓力。

社會局表示，長期照顧服務法即將在今年6月實施，因應高齡人口急速增加，為照顧更多長輩，目前高雄市已有4家多元照顧服務中心、4處家庭托顧、32家居家服務單位、33處日間托老服務、155間長期照顧機構及16家日間照顧中心。

另籌備三民、梓官區日間照顧中心，將於3月完成揭牌，而本市日照中心目前可收托539位長輩，收托率為63%，本局持續輔導民間單位於各區投入日間照顧行列。如有日間照顧服務需求的市民，可洽詢社會局老人福利科3373376或長期照顧管理中心全國單一號碼：4128080。

(中時)