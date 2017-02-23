劉銘少觀說人生 說服少年逆轉勝
法務部矯正署台北少年觀護所今天下午舉辦「劉銘與少年對話」，邀請「輪椅巨人」劉銘及演員黃采儀，以對話的方式，來勉勵少年回歸人生正途。
台北少年觀護所長于淑華於活動開始時，特別感謝教誨志工林珠捐贈「人生逆轉勝」公播版，在春節中日日播放，讓所有的少年看到如此具有正面人生意義及啟發向上的戲劇。
于淑華希望在劉銘的現身說法，他如何以積極、樂觀的人生態度來創造人生，加深少年回歸正途及改變的決心。
劉銘與黃采儀分別敘述在拍戲過程的辛苦，以他們自己的人生故事來勉勵少年，當遇到挫折難關時，又是如何度過，不找藉口、沒有理由，只有正向、樂觀的態度面對挫折，才能戰勝自己的軟弱。
在8分鐘的精彩戲劇集錦中，劉銘以另一種方式勉勵少年，而少年也踴躍發表對戲劇的感動及反省，熱烈的對話及互動，少年的反省也在對話中逐漸深入其心。
「人生由自己掌握，也由自己去負責，將來我也要像劉老師一樣去當志工，幫助別人」一位少年對今天的活動感言，劉銘鼓勵他要不畏艱難，肯定自我的努力來找回人生及自我的價值。
劉銘說， 「我們的每一天何嘗不是在賽跑，用我們的雙手，用我們的精神跟我們的人生和未來在賽跑，不一定要給我們健全的四肢、健全的感官，只要給我們一條跑道，我們一樣可以跑得汗水淋漓、盡興自在」。
少年阿傑表示，當他聽到劉銘講這些話的時候，想到自己的過去，想到他四肢健全，為何會走上不同的路，犯下那些錯而來到少觀所。
少年阿傑及許多少年的心得，是引動邀請劉銘來鼓勵少年的契機，重啟人生命輪，改變非行過往。1060223
(中央社)
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