美政策仍存不確定因素 港股收黑

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香港股市今天微幅收跌，受累於美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄顯示，儘管決策官員普遍對進一步升息達成共識，但仍存有一些政策不確定性。

恆生指數下跌0.4%，收24114.86點。恆生國企股指數下挫0.2%，收10521.53點。

路透社報導，昨天恆生指數收在近18個半月高點後，投資人今天開始了結獲利，不過大陸持續流進的資金抑制部分跌勢。

香港大部分類股收跌，由資源股領跌。大陸大宗商品市場走弱，造成資源股下跌1.1%。

金融股下挫0.6%，因聯準會立場不一，打擊投資人對銀行業的信心。（譯者：中央社陳昱婷）1060223

(中央社)