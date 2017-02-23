美政策仍存不確定因素 港股收黑
香港股市今天微幅收跌，受累於美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄顯示，儘管決策官員普遍對進一步升息達成共識，但仍存有一些政策不確定性。
恆生指數下跌0.4%，收24114.86點。恆生國企股指數下挫0.2%，收10521.53點。
路透社報導，昨天恆生指數收在近18個半月高點後，投資人今天開始了結獲利，不過大陸持續流進的資金抑制部分跌勢。
香港大部分類股收跌，由資源股領跌。大陸大宗商品市場走弱，造成資源股下跌1.1%。
金融股下挫0.6%，因聯準會立場不一，打擊投資人對銀行業的信心。（譯者：中央社陳昱婷）1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。